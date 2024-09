Scorie radioattive Pichetto propone tre depositi e autocandidature | a che è servita la selezione di Sogin?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Enza Plotino A inizio autunno, come da vent’anni a questa parte, arriva puntuale la notizia sul deposito nazionale per mettere in sicurezza leche produciamo in Italia. Sempre un passetto in avanti (o indietro) sulla questione spinosa di quale regione debba essere coinvolta in questo progetto e sempre con una fuga in avanti rispetto al percorso messo in campo da, a dimostrazione del consueto pasticciaccio all’italiana. Quest’anno la novità è: “Facciamone tre, al Nord, al Centro e al Sud” dice il ministro dell’Ambiente, lo stesso che ha, poco tempo fa, aperto al ritorno del nucleare nel nostro Paese. E inoltre “abbiamo introdotto la possibilità per le aree ritenute non idonee dalla Cnai di presentare un’autocandidatura”.