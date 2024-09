Schianto fatale in via Correcchio a Imola | fiori per ricordare Luca Calderoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Un mazzo die pochi frammenti della moto distrutta, raccolti e lasciati davanti all’albero a lato di viadove si è spezzata la vita di, 16 anni. La triste processione di alcuni amici, increduli e sconvolti. È quello che resta il giorno dopo sulla striscia d’asfalto, assieme all’enigma su quello che possa essere successo per causare l’uscita di strada, martedì sera intorno alle 20.30 mentre era diretto daverso Sasso Morelli in sella alla sua Cagiva 125, una moto che amava molto. Loè statoe nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale del corpo unico del circondario. Non ci sono testimoni diretti, ma solo i racconti di automobilisti giunti subito dopo e che avrebbero escluso la presenza di altri veicoli.