Roma verso il Giubileo 2025 | un’occasione persa per l’inclusività

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024), la Città Eterna, si prepara ad accogliere milioni di pellegrini per ildel, ma dietro l’immagine di una capitale ospitale e spiritualmente accogliente c’è la totale mancanza di inclusività per le persone con disabilità. Nonostante gli annunci del comune die del sindaco Roberto Gualtieri, la città non è ancora pronta a garantire l'accesso ai suoi luoghi più iconici, né a fornire servizi adeguati a chi necessita di un supporto speciale. A, un pellegrino in carrozzina o con difficoltà sensoriali rischia di essere invisibile, dimenticato tra marciapiedi rotti, ascensori fuori uso e servizi igienici inesistenti.