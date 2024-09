Prosegue la crescita di Olidata | presentata la nuova Appliance made in Italy per prevenire gli attacchi hacker

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) La “, a un anno e mezzo dalla riammissione in Borsa, continua a tagliare importanti traguardi e torna a produrre tecnologia proprietariaindopo diversi anni. Un risultato significativo per il Gruppo, che fu protagonista della prima ondata informatica in Italia agli inizi degli Anni '80 ed oggi si confronta con i nuovi scenari nel mondo IT. Forte il focus su Intelligenza Artificiale, Big Data e CyberSecurity, per guidare la transizione digitale a cui l'Italia è chiamata. Per questa ragione, il Gruppo ha sviluppato un nuovo prodotto ideato per proteggere l'intero sistema Paese, dai grandi attori industriali alla PA.