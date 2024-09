Narcotraffico e riciclaggio Holding smantellata | 61 arresti 135 indagati Coca trattata a quintali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Avevano costituito un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con base operativa tra Brescia e Bergamo. Sono 61 le ordinanze cautelari eseguite tra Italia, Albania, Svizzera, Polonia, nell’ambito della maxi inchiesta antidroga della Guardia di Finanza di Brescia, coordinata dai pm antimafia di Brescia Erica Battaglia e Francesco Milanesi ed il coordinamento di GdF e Servizio centrale criminalità organizzata (Scico), col supporto dl Europol, Direzione centrale servizi antidroga, servizio per la cooperazione internazionale di polizia, Ufficio dell’esperto per la sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana, le forze di polizia albanesi, polacche e svizzer, ed anche il supporto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria (Eurojust).