La Virtus punta in alto L’innesto di Clyburn aumenta i leader in campo E si attende Cacok

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nelle due partite di SuperCoppa disputate dalla, la formazione allenata da Luca Banchi ha seguito lo stesso copione. Un ottimo inizio, un brusco calo nel terzo quarto e poi la voglia di riprendersi nell’ultimo periodo. Tutto è dovuto alla preparazione a singhiozzo che i bianconeri hanno svolto dovendo fare i conti con le assenze di Isaia Cordinier, Devontaee Andrejs Grazuljs, e con gli acciacchi di Marco Belinelli. Il profilo che si può tratteggiare è quindi un ritratto parziale di una squadra a cui tra campionato ed Eurolega non avrà il tempo per recuperare tutto quello che ha perso tra agosto e l’inizio di settembre. Se nella passata stagione la V nera aveva un trio fisso dicomposto da Marco Belinelli, Daniel Hackett e Toko Shengelia ora questo cerchio si allarga includendo anche Will