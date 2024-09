Infermieri un grido d’allarme | Pochi iscritti all’ultimo bando Ecco perché molti rinunciano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Ne cercavano 30, sono risultati idonei in 60: e ancora siamo lontani dal poter rispondere a tutti i bisogni assistenziali". Nursind è il principale sindacatostico in Italia, una sigla politicamente non schierata. Il rappresentate di area commenta così ilperdell’Asst Ovest Milanese, scaduto il 4 agosto. L’Azienda ne cercava 30, a tempo indeterminato, così suddivisi: 15 da assegnare ad attività di infermiere di famiglia e comunità e 15 da assegnare alle degenze ospedaliere aziendali. "Si sonoal concorso pubblico 88, sono risultati idonei in 60, di cui già 14 lavoravano negli ospedali con un contratto a tempo determinato, per cui per questi ultimi si tratta di un consolidamento a tempo indeterminato di una posizione già coperta - ci racconta -. I veri, nuovi ingressi sono 46. Ora verrà loro proposta la sede di lavoro e il reparto.