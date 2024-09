Giappone | condannato a morte 56 anni fa assolto per prove falsificate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tokyo, 26 set. (Adnkronos) - Un uomo di 8856fa, è statoda un tribunalese, dopo la scoperta che leutilizzate contro di lui erano false. Nel 1968, Iwao Hakamada era stato dichiarato colpevole di aver ucciso il suo capo, la moglie e i loro due figli adolescenti. Di recente gli era stato concesso un nuovo processo, in seguito al sospetto che gli inquirenti avessero falsificato leche avevano portato alla sua condanna. Aver trascorso oltre mezzo secolo nel braccio della- scrive la Bbc - ha avuto un impatto pesante sulla salute mentale di Hakamada, tanto che non è stato in grado di presenziare all'udienza in cui è stata infine pronunciata la sua assoluzione.