Feltri | I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti L’associazione Borgogni lo querela

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – "A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, imi". Sono queste le parole pronunciate dal direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio, nel corso di un evento pubblico promosso dal quotidiano. Parole che hanno suscitato polemica e per le qualifiorentina Gabriele, impegnata per la sicurezza stradale, si dice “indignata” annunciando di voler presentare “apposita” contro il giornalista. L'associazione, si legge in un comunicato stampa, "si batte da anni per la sicurezza stradale, per la cultura della legalità, e non può tollerare che un giornalista, un politico, un uomo pubblico, si permetta di pronunciare parole che prima di tutto sono contro la vita, bene inviolabile e costituzionalmente riconosciuto".