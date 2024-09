Campobasso-Vis Pesaro oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi-Vis, match dello stadio Antonio Molinari valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La compagine molisana è reduce da un solo punto conquistato nelle ultime tre partite e spera di invertire la rotta per centrare il suo secondo successo in stagione.-Vis, come seguire il match La squadra marchigiana, invece, è stata protagonista di un bell’avvio di campionato, ma arriva dalla sconfitta rimediata contro la Ternana e vuole subito ripartire con un successo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 259. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.