Barbara d’Urso a ‘Ballando con le stelle’ 2024 Milly Carlucci conferma rumors

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – “Confermo la partecipazione dicome ‘ballerina per una notte’ nella seconda puntata dicon le stelle'”., che circolano da giorni, sulla presenza dell’ex conduttrice Mediaset nel dance show sabato 5 ottobre. “Abbiamo volutonon per creare polemiche”, ha affermatoaggiungendo: “L’ho invitata anni fa, ma non siamo riusciti ad averla. Ci siamo sempre tenute in contatto e quest’anno si è ripresentata l’occasione. L’abbiamo invitata perché è un personaggio importante – spiega– ed ha una presenza carismatica con il suo pubblico di riferimento”. La nuova edizione del dance show parte sabato, 28 settembre, in prima serata su Rai1.