Antitrust avviata un' istruttoria su Amica Chips e Pata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, grazie alla segnalazione di un whistleblower, ha avviato un'nei confronti diper una presunta intesa restrittiva della concorrenza relativa alla produzione e alla commercializzazione ditine a marchio privato prodotte per conto delle catene della Gdo. Le due società, secondo l'Autorità, si sarebbero coordinate per ripartire tra di loro la clientela, mantenendo in tal modo i prezzi ad un livello sovra-concorrenziale. Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle parti nonché di un altro soggetto ritenuto in possesso di elementi utili all'