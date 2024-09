Alien | Romulus ecco quando uscirà in streaming l' ultimo capitolo della saga campione al box-office

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo aver fatto faville al box-internazionale lo scorso agosto, è stata svelata la data d'uscita ina pagamento Dopo essere approdato nelle sale lo scorso agosto,ha rapidamente scalato la vetta del box-internazionale diventando uno dei capitoliche ha generato più profitto. Ora, la pellicola di Fede Alvarez si prepara a sbarcare in. Il film ha incassato ben 315,7 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 80, e ora i fan sono già in attesa di scoprire come proseguirà la storia, se mai Alvarez dovesse accettare di occuparsi di un (probabile) sequel. Nel frattempo, gli appassionati sono già carichi di hype per la serie