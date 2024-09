Addio a Piero Scartoni lo storico edicolante di piazza San Jacopo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ci ha lasciato a 92 anni, un pezzo di storia di Arezzo avendo venduto giornali dal 1947, prima ai Bastioni di Santo Spirito e dal 1953 nell’edicola diSanche aveva venduto poco tempo fa a Patrizio Bertelli, quest’ultimo consapevole del presidioper Arezzo che quella edicola rappresentava.Avevamo più volte, per l’Ortica, parlato con, persona affabile, sempre disponibile e di buona cultura. Ci diceva che era l’odore della carta e non quella dei telefonini a riconciliarti con la natura umana perché sfogliare un libro è come prendere una medicina per l’anima. In questo mondo, sempre più caotico, con le persone insofferenti al pensiero elaborato, ci mancherà il tuo ottimismo, a confermare che sarà lo spirito della conoscenza a fare la differenza e la lettura cartacea una specie di legittima difesa.