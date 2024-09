Viviani | Il Napoli deve onorare l’obiettivo della Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fabio, allenatore dell’Hatta Club, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss. Il tecnico ha parlatonuova aria che si respira acon Conte. Per lui laessere un obiettivo da perseguire. Ha speso anche delle parole sul cambio modulo operato da Conte. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio.: “L’anno scorso c’è stato un normale appagamento“ Così l’allenatore dell’Hatta Club a Radio Kiss Kiss: “Il, dopo la stagione travagliata dell’anno scorso,. E’ una squadra meno abituata a vincere lo scudetto e l’anno scorso c’è stato un normale appagamento e per ripetersi bisogna alzare l’asticella. La stagione in corso, con l’arrivo di Conte, fa respirare un’aria diversa.