Se fosse democratico nessuno lo toccherebbe | Musk Travaglio spiazza Gruber

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sta montando una polemica, cavalcata dalle opposizioni, sul fatto che a consegnare a Giorgia Meloni il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024" sia stato Elon. L'immagine, per esempio, è stata definita da Alessandra Maiorino "agghiacciante". La leader di FdI, nelle parole pesanti della senatrice del M5S, è stata descritta come "una vassalla che va a farsi investire, al metodo medievale, dal signorotto che le appoggia la spada sulla spalla". Polemica sterile, questa, di cui si è discusso anche a Otto e mezzo, il talk-show di politica e di attualità di La7. Lilliè entrata nel dibattito a gamba tesa.   "Meloni ha parlato di nazionalismo, di patriottismo.