Rossi Lega | Realizzata nuova rete idrica in Via Molinara

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 –):in ViaIl Capogruppo consiliareSalvini Premier Federicoha promosso questa opera fondamentale per i residenti di Viain Loc. S.Leo. "Esprimo grande soddisfazione per il completamento di questo importante progetto che consentirà a circa trenta famiglie che ne hanno fatto richiesta, in Loc. S. Leo Via, di allacciarsi all’acquedotto pubblico. Nello specifico, i lavori hanno visto la realizzazione di circa 1.000 m diper un costo totale di circa 172 mila euro. Un intervento congiunto fra Comune di Arezzo, Società Nuove Acque s.p.a.e residenti, che permetterà ai cittadini di beneficiare di questo servizio essenziale. È un’opera importantissima, che testimonia l’attenzione verso le frazioni.