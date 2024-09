Premio Bianca d’Aponte ad Aversa il concorso che celebra le cantautrici

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024). Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il, la due giorni dedicata alla musica e, in particolare, alle, in programma questa sera e domani sera al Teatro Cimarosa di. L’iniziativa, patrocinata da Rai Campania con media partner Rai Radio 1 e Rai Radio Techetè, avrà come protagonista Margherita Vicario, madrina di questa edizione che farà parte della giuria e si esibirà con un brano di, la cantautrice a cui è dedicata la manifestazione. Nel corso delle due serate si alterneranno sul palcoscenico le finaliste delinsieme a ospiti di primo piano della musica italiana. Fra questi, Teresa De Sio, che riceverà ilalla carriera della Città di, assegnato in passato a Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppino di Capri, Paola Pitagora e Mauro Pagani.