Perché la Toscana s' interroga su un rapporto tra 5G e tumori già smentito?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al direttore – Ho scritto questa lettera al presidente della regione, Eugenio Giani. Caro Presidente, caro Eugenio, tu sai quanta stima io abbia nei tuoi confronti ed è proprio in virtù di questa stima che ho deciso di parlarti con franchezza. La recente decisione della giunta regionale di commissionare uno studio sulla relazione tra emissioni elettromagnetiche, in particolare 5G, e patologie tumorali mi ha lasciato senza parole. Non è accaduto solo a me. In poche ore scienziati come Burioni, testate giornalistiche di vario orientamento culturale, semplici cittadini hanno riversato sui social tutto il loro stupore (per usare un eufemismo) per la decisione della giunta della. La delibera mi pare sia stata proposta dall’assessore all’Ambiente, Monia Monni, e da quello alla Sanità, Simone Bezzini.