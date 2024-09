Oroscopo del giorno – Giovedì 26 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali per la giornata diAriete (21 marzo – 19 aprile) La giornata si preannuncia intensa, con molte responsabilità da affrontare, soprattutto sul lavoro. Marte ti dona l’energia necessaria per risolvere problemi complessi, ma attenzione a non essere troppo impulsivo. In amore, potresti sentirti un po’ inquieto: cerca il dialogo con il partner per evitare tensioni. La serata sarà il momento migliore per rilassarti. Toro (20 aprile – 20 maggio) Venere continua a proteggere i tuoi affetti, rendendo questa giornata particolarmente piacevole dal punto di vista emotivo. Sul lavoro, sarai chiamato a risolvere questioni pratiche che richiederanno pazienza e precisione. Le stelle consigliano di non prendere decisioni affrettate in ambito finanziario. In amore, è un momento favorevole per rafforzare i legami.