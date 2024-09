MOVIOLA – Udinese-Salernitana Velthuis su Payero che esce in barella per infortunio | è rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Episodio daal 42? di, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel finale del primo tempo al Bluenergy Stadium, l’arbitro Francesco Cosso è stato richiamato al Var dopo un contatto in area tra. Dopo un controllo sbagliato dal difensore granata, il centrocampista friulano ha scippato palla ed è caduto in area dopo l’intervento dell’avversario.è il primo a toccare palla einterviene in modo scomposto sulla caviglia del giocatore friulano, costretto ad uscire perin. Le sue condizioni saranno da valutare con esami strumentali, mentre sulci sono pochi dubbi. Step on foot chiaro ed evidente:e cartellino giallo per. Ma è servito il Var per ristabilire giustizia ad Udine. Dagli undici metri Lucca ha battuto Fiorillo siglando il gol del 2-1.