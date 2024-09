' Mosca ha avviato un programma per produrre droni in Cina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Russia haundi armi inper sviluppare ed'attacco a lungo raggio da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina. Lo scrive Reuters sul suo sito citando due fonti di un'agenzia di intelligence europea e alcuni documenti. IEMZ Kupol, sussidiaria della società di armi statale russa Almaz-Antey, ha sviluppato e testato in volo un nuovo drone chiamato Garpiya-3 (G3) incon l'aiuto di specialisti locali, secondo uno dei documenti. In un successivo aggiornamento, Kupol ha detto al ministero russo che era in grado disu larga scala in una fabbrica inda usare in Ucraina.