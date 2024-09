Meteo treno di perturbazioni fino al weekend

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Undista avanzando verso l'Italia, portando maltempo al Centro-Nord e un'ondata di caldo intenso al Sud. Secondo iL.it, il fenomeno è composto da almeno tre fronti instabili che si susseguiranno nei prossimi giorni, mentre le regioni meridionali saranno colpite da correnti meridionali che spingeranno le temperaturea 33-35°C tra Sicilia e Puglia entro venerdì. Piogge sul versante tirrenico Il primo dei tre fronti deldista già transitando sul versante tirrenico, portando nuove piogge nelle zone colpite dalla recente violenta perturbazione di lunedì.