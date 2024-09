Mario Rui si rivolge al sindacato e chiede il reintegro in rosa guadagna più di 2 milioni – Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Rui sialilinRuiiline lo fa attraverso ilcalciatori. Ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise:Rui s’allena a parte ed è fuori dalla lista dei 25. È l’epilogo di un mercato in cui ha rifiutato sette soluzioni: il San Paolo, il Nizza, un super contratto triennale dell’Aris Salonicco, il Villarreal, il Lille e l’Istanbul Basaksehir e il Galatasaray. Ha preferito rimanere aggrappandosi al contratto che scade a giugno 2026 e all’ingaggio superiore ai 2di euro pur sapendo che non sarebbe rientrato nei piani di Antonio Conte. S’allena a parte da inizio agosto, quando non fu convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Modena, il primo impegno ufficiale della stagione.