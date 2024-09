Le borse di tendenza per l’Autunno | cargo maxi bag e forme cilindriche

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it L’accessorio che si svincola dall’ingombrante limite della propria definizione, per farsi oggetto essenziale, in grado di incarnare una sublime sintesi tra senso estetico e pratico. Da oggetto ausiliario, lo scorrere inesorabile del tempo ha condotto la borsa ad una rivalutazione profonda, divenendo dimostrazione ultima dell’imprescindibile potenza del dettaglio. Un complemento che, nonostante la genesi puramente utilitaristica, ha saputo elevare il proprio status fino all’incontro con la bellezza dell’arte, generando un legame virtuoso tra funzionalità e versatilità, le stesse costanti che si trovano nelledel2024. Le collezioni prêt-à-porter del-Inverno hanno portato in passerella l’esigenza contemporanea di una moda che si avvicini al quotidiano e che affianchi, all’indagine estetica, una marcata impronta pratica.