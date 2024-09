Lavori alla rete idrica | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Inizieranno lunedì 30 settembre e avranno una durata di due mesi, idi rinnovo di un tratto dell’acquedotto di Vignola, in via per Campiglio e in via Frignanese. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che precisa: "L’intervento, a cura del gruppo Hera, vedrà la posa di una nuova condotta di 30 centimetri di diametro e si inserisce in un ampio progetto di ottimizzazione dellaadduttiva. Si otterranno, infatti, migliori gestione e distribuzione della risorsanon solo nel comune di Vignola, ma anche nei territori dei comuni di Castelvetro e Marano. L’intervento comporterà un investimento di circa 85.000 euro, a carico del gruppo Hera.