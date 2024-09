Katia Ricciarelli senza peli sulla lingua | Elodie e Annalisa non le ascolto sono indistinguibili Il Volo? Una parodia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha dimostrato in diverse occasioni di non avere una particolare simpatia per i giovani artisti, come si era visto durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Nonostante fosse stata difesa dagli autori e da Alfonso Signorini, la soprano ha spesso avuto atteggiamenti critici nei confronti delle concorrenti più giovani, tra cui Lulù e Miriana Trevisan. Anche fuori dalla casa,non ha risparmiato giudizi severi su alcune delle artiste italiane di maggiore successo, comeed. L’intervista diDurante una recente intervista al Corriere della Sera,ha parlato a lungo della sua carriera e delle sue relazioni passate, menzionando nomi come Placido Domingo e Pippo Baudo, dettagli già noti al grande pubblico.