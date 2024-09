Jessica e Clayton piano diabolico al GF | segreto scottante su Clarissa Burt

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le prime giornate di conoscenza tra gli inquilini del nuovo Grande Fratello si sono ufficialmente concluse. I concorrenti della diciottesima edizione sono ormai completamente a loro agio l’uno con l’altro e non provano alcun imbarazzo nel confidarsi e confrontarsi sulla vita nella casa. Ad emergere sono come sempre le personalità più forti. Una su tutte, quella diMorlacchi, che fin dal suo ingresso nel reality show si è mostrata come una delle protagoniste assolute di questa stagione. L’ex cantante dei Gazosa è dotata di un’innata ironia che l’ha fatta ben presto apprezzare dal pubblico a casa. Sicuramente lei non è una che si pone problemi nel parlare del suo privato, mettendo in piazza perfino la sua ormai proverbiale sfortuna in amore. Proprio per questo, nel corso della terza puntata in prima serata, Alfonso Signorini ha deciso di regalarle un momento davvero speciale.