Insulti alla Pm il centrodestra salva Sgarbi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se sei un parlamentare – e soprattutto ti chiami Vittorio– puoi insultare tranquillamente un magistrato che ti sta indagando, senza rischiare di essere processato per diffamazione aggravata. Il, infatti, accogliendo la relazione della Giunta per le autorizzazioni (votata a maggioranza), ieriCamera hato il critico dal procedimento penale. Hanno votato contro, M5s, Pd e Avs. Glidimagistrata che lo indagava A promuovere il procedimento contro, era stato il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Laura Condemi (che indagava su di lui in un indagine su false autenticazioni di opere d’arte), definita da“una povera disperata”. Al Giornale.