Inaugurata a Vicopisano la mostra di opere grafiche di Aldo Sussi

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 24 settembre 2024 - In occasione delle Celebrazioni Micaeliche Vicaresi, promosse dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini APS, e con il Patrocinio della Città die della Comunità del Bosco del Monte Pisano, si inaugura auna interessantedidell'artista. L'esposizione, che ha come titolo "una gemma sulla Via Sacra Micaelica nelle immagini di architettura e di urbanistica medievale raccolte dae Francesco Peschi" è il frutto di un grande lavoro di squadra chee Peschi conducono da lungo tempo sulle bellezze del Valdarno.