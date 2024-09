Granelli per Pmi zavorra costi energetici alleggerire peso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Nel nostro Paese dobbiamo ancora trascinarci ladei prezzipiù alti d'Europa. Lo scorso anno le nostre Pmi hanno pagato l'elettricità il 9,9% in più rispetto alla media Ue e, nel biennio 2022-2023, questo gap di prezzo si è tradotto in 11,8 miliardi di euro di maggioririspetto ai competitor europei. È unche deve essere necessariamente alleggerito, perseguendo politiche sempre più stringenti in materia di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili": a dirlo è stato oggi il presidente di Confartigianato Imprese, Marco, aprendo a Chia (Cagliari) la 'Energies and Transition Confartigianato High School'. "Conviviamo ormai abitualmente con solare, eolico e idroelettrico - ha aggiunto - che, al pari della produzione fossile, sono ormai divenute fonti 'tradizionali' di produzione energetica.