Dl Sicurezza Bonelli | Mobilitare Paese contro norma fascista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2024 Mentre "continua la battaglia in Parlamento, siamo in piazzail dlche da domani manderà in galera gli operai che manifestano per il proprio posto di lavoro, gli studenti che manifestano per la loro scuola e per i loro diritti, gli eco-attivisti. Un provvedimento che criminalizza il dissenso, quando si arriva a rendere reato penale il diritto a manifestare vuol dire che la qualità della democrazia è davvero in pericolo. Credo che di fronte a questo scempio autoritario ed indecente occorra la massima mobilitazione nelle istituzioni e nel". Lo ha detto Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra, presente alla manifestazione a Romail ddl. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev