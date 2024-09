Caso Mario Rui la posizione del Napoli dopo la richiesta di reintegro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In queste ultime ore si è acceso ilRui, col giocatore che vuole ilin rosa e si è rivolto all’AIC. Spunta ladel, il club ha ormai deciso in maniera netta cosa fare. E’ di ieri la notizia che riguardaRui ed unche rischia di diventare parecchio spinoso: il giocatore portoghese ha chiesto ilin rosa e si è rivolto all’AIC, nella speranza di poter sbloccare una situazione che ad oggi lo vede ai margini della squadra. Il terzino sinistro si sta allenando da solo in queste settimane, ed è ovviamente fuori da ogni tipo di dinamica interna. Ilin estate ha chiarito fin da subito di avere dei piani ben chiari sulla corsia mancina: l’arrivo di Leonardo Spinazzola e la conferma di Mathias Olivera, due calciatori che ad oggi sono i padroni della fascia sinistra, quella che un tempo era proprio diRui.