Bonus nido 2024 c’è tempo fino al 31 dicembre per richiederlo Come fare e rimborsi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ancora pochi mesi per richiedere il. Introdotto con Legge 232 del 2016, è una forma di sostegno economico assicurato dall’Inps alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni, che frequentano asilipubblici o privati autorizzati ovvero, in alternativa, sono affetti da gravi patologie croniche certificate.Previa domanda all’Inps, ilspetta in misura diversa a seconda dell’ISEE minorenni e si concretizza in due contributi: contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asilipubblici e privati autorizzati dagli enti locali; contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.