Billie Jean King l’emancipazione femminile e il tennis

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nello spazio di Letteralmente Donna di oggi, una donna che si è battuta come attivista per diritti delle donne e per la parità di genere nello sport. Il suo nome èe questa è la sua storia, una famiglia di sportivi, fonte britannica.comLa famiglia diera tradizionalista e composta prettamente da sportivi. Due fattori che segneranno la vita di questa grandeta. Grazie al padre, che aveva sfiorato la Nba, si avvicinò da subito allo sport prima con il basket e con il softball poi con il. Fu lei, come riporta Il Giornale ha dire alla madre: “Diventerò la numero 1 al mondo”. Il suo cammino verso le vette delmondiale non fu però senza difficoltà. Nel 1955, ad esempio, venne esclusa dalla foto di gruppo di un torneo perchè invece del tradizionale gonnellino indossava dei pantaloncini.