Big E | Insieme come tag team o come singoli ci sono molte opzioni per Xavier Woods e Kofi Kingston

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I New Dayconsiderati uno dei migliori tagnella storia della WWE, e non è difficile capire il perché. La WWE ha lentamente cominciato a spingere verso una separazione della fazione, Infatti Big E ha recentemente reagito alle voci su una possibile rottura dei New Day. I New Day hanno debuttato inizialmenteheel, ma sitrasformati in babyface grazie alla loro crescente popolarità. Prima di allora, nessuno dei tre membri aveva avuto una corsa significativa in WWE e, negli anni successivi, hanno davvero cambiato il gioco nella compagnia. Negli ultimi mesi cistate tensioni traa Monday Night RAW, con la WWE che ha praticamente lasciato intendere che i New Day non rimarranno