Avellino l’agente di Pazienza dopo l’esonero | gli hanno tirato i piedi…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024)nella giornata di domenica di Micheletecnico dell’, è intervenuto il suo agente Vincenzo Pisacane per difendere e spada tratta il suo assistito. “Mi è dispiaciuto che gli siano stati tirati i piedi da inizio stagione. Non dalla società, ma per la stampa è stato esonerato dal primo giorno di ritiro. Michele questo esonero lo ha preso con la giusta consapevolezza che i risultati non loaiutato. Ma è un ragazzo intelligente e sa chefa parte della la vita dell’allenatore. Quando si ricaricherà dove andrà farà alla grande. È un allenatore che arriverà in Serie A. È troppo preparato per poter stare nelle categorie basse“. L'articolodi: “glii piedi “ CalcioWeb.