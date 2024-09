Arnautovic fuori da Inter-Milan Le prossime partite per un test

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Markonon ha giocato nemmeno un minuto dinonostante le difficoltà di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Lesaranno unper capire il suo apporto in nerazzurro in questa stagione. MINUTI – Markonon è andato oltre i venti minuti giocati in ogni singola partita in questa stagione con l’. Non ha mai disputato una gara da titolare e ha fatto 3 presenze appena. Simone Inzaghi lo ha lasciato in panchina con il Genoa ed infine con il, dove ha guardato danonostante le prestazioni pessime di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Con il Manchester City l’austriaco era assente infine per febbre., un’occasione nelle– Udinese, Stella Rossa e Torino saranno leche l’giocherà nella prossima settimana. Almeno in una delle tre gare Simone Inzaghi farà un minimo di turnover.