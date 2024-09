Alle feste del rapper e imprenditore oggi accusato di reati sessuali partecipavano moltissime star Che ora potrebbero essere tirate in ballo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) C’è chi tace e chi prende le distanze. Dopo l’arresto di Sean “Diddy” Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, uno dei colossi dell’hip hop, Hollywood trema per le sue rivelazioni. Il motivo? Tanti lo conoscevano, molti frequentano le sueed erano a conoscenza di certi dettagli raccapriccianti sui suoi party. Ma nessuno ha mai parlato. Attorno al nome dell’artista,die racket, ruotano i nomi di Leonardo Di Caprio, Jennifer Lopez, Justin Bieber. E poi Jay-Z e Ashton Kutcher. Che oratirati in