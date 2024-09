WWE | Sarebbe prossimo il turn face di Bron Breakker

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) La transizione dida NXT al main roster è stata lenta ma inesorabile: dopo aver debuttato alla Royal Rumble e chiuso i conti in sospeso a Orlando, l’ex NXT Champion ha conquistato in fretta e (soprattutto) furia l’Intercontinental Championship ai danni di Sami Zayn, ma il suo regno è stato interrotto la scorsa notte da Jey Uso a RAW. Adesso, però, potrebbero aprirsi nuove e interessantissime porte per il figlio di Rick Steiner. Durante il suo stint nel main roster,ha recitato la parte dell’heel (cattivo), ma secondo quanto riportato al Wrestling Observer Radio da Dave Meltzer, le cosero in procinto di cambiare.