Ultimo colpo di mercato per la Yuasa Battery

(Di martedì 24 settembre 2024) Proprio nella settimana più attesa, quella dell’esordio assoluto in Superlega (domenica ore 19 al Pala Savelli contro Monza), laGrottazzolina piazza l’die chiude il roster. Il tassello che mancava in posto quattro è Matteo Schalk, classe 2002, che proviene da una famiglia di tutti pallavolisti. Papà Marc, mamma Virginie e sua sorella Maeva (di tre anni più giovane) sono stati e sono pallavolisti professionisti. Risolta una questione burocratica il ragazzo, che si allenava con Grotta da settimane, ha potuto dunque firmare con Grotta dopo che il Nantes, che lo aveva contrattualizzato, ha rinunciato all’iscrizione. Per lui carriera che inizia a Cannes e si sviluppa per due anni a Quebec in Canada prima del rientro al Nizza dove, la scorsa stagione diventa titolare alla settima giornata in poi.