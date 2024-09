Traffico Roma del 24-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ci sono problemi su via Pontina per un incidente chiusa la carreggiata in direzione ditra il bivio Ardeatina è quello Pontina Vecchia inevitabili ripercussioni per ilCi spostiamo al Gianicolense fino al 4 ottobre lavori di potatura in via Leone XIII transito su carreggiata ridotta da via Pio IX a via Filippo Bernardini possibili difficoltà per illavori di notte su via Ostiense fino al 24 novembre in fascia oraria 22/6 chiuso il tratto tra Viale Guglielmo Marconi e via delle Sette Chiese attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio ne sono i fine settimana dal 4 al 6 ottobre poi dal 25 7 ottobre la linea ...