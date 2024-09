Terremoto in Italia la terra trema al Nord | paura e scuole evacuate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Continua are lanel. Ieri, alle 14.53, un sisma di magnitudo 3.1 aveva interessato la Valcamonica e la provincia bresciana. Decine erano state le segnalazioni ai vigili del fuoco. Attima dipreceduti da quello che in molti, suoi social, hanno definito come un profondo boato. Per fortuna non si erano registrati danni. L’epicentro, per la precisione, era stato registrato nel comune di Paspardo. >> Bomba d’acqua travolge la città: fiumi di fango, decine di sfollati echiuse. “È un disastro” Paspardo è un comuneno di 572 abitanti, della Val Camonica, provincia di Brescia in Lombardia. È raggiunto dalla strada provinciale 88 che lo collega da un lato al vicino paese di Cimbergo, dall’altro a valle a Capo di Ponte lungo la strada della Deria. Valcamonica, quattro scosse didopo la prima di 3.