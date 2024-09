Sprofonda l' asfalto vicino alla scuola di viale Trento a Fermo paura e disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Brutta sorpresa questa mattina per automobilisti e pedoni. In via Lussu, nei pressi del polo scolastico provinciale disi è aperta una voragine che ha riguardato la carreggiata stradale. Un buco di circa due metri di diametro che, fortunatamente, non ha coinvolto alcun mezzo e non ha provocato danni o feriti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale, i tecnici e gli operai comunali, che hanno transennato la zona e bloccato parzialmente il traffico in quella zona, per evitare pericoli agli automobilisti. Qualcheo nelle ore di punta, specialmente all’entrata e all’uscita dadegli studenti. Le limitazioni al traffico hanno provocato code anche nelle vie adiacenti, per le quali è stato necessario l’intervento dei vigili.