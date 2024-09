Sorteggio ATP Pechino 2024 | Sinner evita Alcaraz e Medvedev possibile derby con Musetti in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Nella mattinata italiana è stato effettuato ildel tabellone principale dell’ATP 500 di, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre sui campi in cemento del Beijing Olympic Green Tennis Center. Presenti nel main draw cinese quattro azzurri: Jannik, Lorenzo, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.è ovviamente testa di serie numero 1 e debutterà con il cileno Nicolas Jarry per poi trovare eventualmente agli ottavi uno tra Struff e Wawrinka. Il cammino dell’altoatesino potrebbe proseguire ai quarti contro il top10 bulgaro Dimitrov (n.5 del seeding), mentre tra i potenziali avversari della(oltre a Rublev, Davidovich Fokina e Shang) c’è ancheper un ipotetico. Jannik hato dunque (fino ad una eventuale finale) Carlose Daniil, seconda e terza testa di serie, collocati nella parte bassa del tabellone.