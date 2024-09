Serie C altre due panchine a rischio | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Massimo Carrera e Michele Santoni, rispettivamente allenatori di Ascoli e Triestina, si trovano a dover affrontare unadelicata: la fiducia a tempo concessa dalle loro società . I due tecnici sono chiamati a rispondere con prestazioni all’altezza delle aspettative per evitare l’esonero. Le prossime partite saranno quindi decisive per la loro permanenza in panchina. Massimo Carrera, alla guida dell’Ascoli, ha visto la sua posizione vacillare dopo unadi risultati deludenti. La sconfitta casalinga contro la Lucchese (1-2) e quella precedente contro la Virtus Entella (2-1) hanno messo in discussione la sua permanenza. Nonostante ciò, la dirigenza ha deciso di confermarlo, almeno per il momento, in attesa del prossimo match cruciale contro il Carpi.simile per Michele Santoni, allenatore della Triestina.