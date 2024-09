Napoli-Palermo è l’occasione dei volti meno utilizzati della rosa | grande attesa per Rafa Marin e altri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024)tra debutti e nuove opportunità per i, con, Gilmour e Neres pronti a brillare al Maradona. Ilsi prepara alla sfida di Coppa Italia contro il, in programma giovedì 26 settembre alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte ha deciso di attuare un ampio turnover, offrendo così l’opportunità a diversi giocatori di mettersi in mostra. Opportunità per iCon circa 41mila biglietti già venduti, l’atmosfera sarà elettrica. Questa partita rappresenta un’importante occasione per iazzurra. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, la sfida è definita un momento propizio per coloro che hanno avuto poco spazio in campo. In difesa, gli occhi saranno puntati su, il 22enne proveniente dal Real Madrid, che non ha ancora esordito con la maglia del