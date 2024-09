Mistero sull’agguato I colpi di pistola nell’auto e la corsa all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Fino al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, Indrit Lleshaj, 44 anni residente a Paderno Dugnano, e Artan Lazar, 42 anni residente a Cormano, entrambi albanesi, sono arrivati in auto, accompagnati da un terzo uomo che i carabinieri hanno identificato e parzialmente ascoltato, ma il cui ruolo sembra non essere ancora chiaro. Come tanti altri aspetti dell’agguato che adi arma da fuoco che venerdì ha ridotto in fin di vita uno dei due albanesi e gravemente ferito l’altro. Entrambi disoccupati e noti alle forze di polizia, non è ancora chiaro cosa facessero a Turate, in via Como, su una Audi Q5, avvicinata da altri uomini, uno dei quali ha estratto un’arma e ha esploso almeno due. Un proiettile ha raggiunto una delle vittime al torace, riducendola in gravissime condizioni, anche se nelle ultime ore i medici avrebbero escluso rischi maggiori.