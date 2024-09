Lorenzo Carbone e la confessione a Pomeriggio 5 parla Myrta Merlino | Ho seguito due principi | la mia coscienza e la mia professionalità Rifarei tutto Le notizie si danno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “Lei è? Ma che ci fa qui? Ha ucciso sua madre?”, il giornalista Fabio Giuffrida si ritrova faccia a faccia con l’assassino ricercato da carabinieri e polizia. È sotto casa di Loretta Levrini, l’ottantenne trovata morta nel suo appartamento a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. “Si sono io,, quello che state cercando. Sono venuto direttamente qua. Non ce l’ho fatta, l’ho uccisa io”, ammette l’uomo davanti alle telecamere di “5“. Laavviene in diretta televisiva su Canale 5: “L’ho strangolata. Non so perché l’ho fatto. Ogni tanto mi faceva un po’ arrabbiare, mia mamma ripeteva sempre le cose. Non ce la facevo più, mia mamma era tra la demenza e l’Alzheimer, non riuscivo a gestirla”, ha aggiuntoche era ricercato da domenica. Un servizio crudo, forte, scioccante. L’uomo appare disorientato.