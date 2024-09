Lo dice la storia di Conte allenatore | quando va in fuga è dura per gli altri stargli dietro Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo. L'obiettivo di Antonio Conte, adesso, è ottenere il massimo dal Maradona, la sua nuova casa, lo stadio che vuole trasformare nel suo nuovo fortino. Per ripetere l'entusiasmante cavalcata vissuta ai tempi della Juve, quando lo Stadium ribolliva per lui e i suoi ragazzi. «Per anni lo Stadium è stato il mio fortino, so quanti punti può regalare questo stadio» ha detto sabato sera dopo il match, ricordando i suoi anni in bianconero. E sa bene quanto l'entusiasmo e la passione dei napoletani saranno un fattore determinante in questa stagione. Lui ha riportato fiducia nell'ambiente e credibilità al progetto. È stato accolto da re prima ancora di poter dimostrare il suo valore. E per questo si sente in debito.